TRêS LAGOAS Prefeitura suspende aulas nas escolas municipais e CEIs Aulas na Rede Municipal estão suspensas por 15 dias em Três Lagoas

17 MAR 2020 - 10h:50 Por Ana Cristina Santos

Como medida de prevenção a novos casos de coronavírus (covid-19), a Prefeitura de Três Lagoas decidiu suspender a partir desta quarta-feira (18), as aulas nas escolas municipais e Centros de Educação Infantil (CEIs) por 15 dias.

A decisão foi tomada durante reunião do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, realizada no gabinete do prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB). O comitê é formado por diversos representantes da prefeitura.

A recomendação neste período é que os alunos fiquem em casa de quarentena. O prefeito Ângelo Guerreiro disse que, neste momento, esta é a melhor maneira a ser adotada.