DECRETO Prefeitura suspende provas teóricas no Detran de Três Lagoas Ao menos 180 alunos foram agendados pelo Detran para o mês de maio

25 MAI 2020 - 14h:32 Por Kelly Martins

As provas teóricas para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e agendadas pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), em Três Lagoas, foram suspensas, nesta segunda-feira (25). A determinação foi da prefeitura municipal por meio do decreto que proíbe qualquer tipo de aglomeração, principalmente, em salas para evitar a transmissão da Covid-19. As medidas são estabelecidas pelo Comitê de Enfrentamento ao Coronivírus, que acompanha diariamente o cenário da doença na cidade.

Ao menos 180 alunos já estavam agendados para as provas téoricas, no mês de maio, segundo o próprio Detran, desde a última semana. No entanto, 40 pessoas conseguiram ser atendidas e realizar os exames antes da notificação da prefeitura. De acordo com o Comitê, a suspensão das provas ocorreu após denúncia nesta segunda.

Aulas, provas e cursos estão suspensos no Detran desde 23 de março por conta de decretos que definem medidas de prevenção ao novo coronavírus. O Comitê seguirá com ações em combate à pandemia, como também de fiscalizações, e não há data para a retomada de diversos serviços presenciais.