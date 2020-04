TRêS LAGOAS Prefeitura vai autorizar abertura de todo comércio Prefeitura vai flexibilizar decreto que restringiu funcionamento dos estabelecimentos

18 ABR 2020 - 07h:10 Por Ana Cristina Santos

Todos os estabelecimentos comerciais de Três Lagoas voltarão a funcionar a partir de 27 de abril. O funcionamento, no entanto, estará atrelado a um plano de contingenciamento que os comerciantes terão que cumprir para poder funcionar. A informação é do médico Cassiano Maia, membro do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus.

Parte dos estabelecimentos voltou a funcionar no dia 6 de abril, quando a prefeitura flexibilizou o decreto que restringiu a abertura das lojas. O comércio foi fechado dia 23 de março por força de um decreto municipal que proibiu o funcionamento, com exceção dos considerados essenciais, como farmácias e supermercados. As casas lotéricas e agências bancárias também foram fechadas. As lotéricas voltaram a funcionar dia 1º de abril.

Depois de um mês fechado, a prefeitura vai autorizar a abertura dos demais estabelecimentos, como academias, igrejas, e os shoppings popular e center. Entretanto, segundo Cassiano Maia, a fiscalização no comércio continuará rigorosa, no intuito de que todas possam funcionar, mas com regras e medidas de segurança contra o Coronavírus.

Maia destacou que, mesmo com os casos de Covid registrados em Três Lagoas, a cidade está sob controle dessa pandemia. Disse que com as medidas de segurança, é possível o comércio como todo voltar a funcionar.

Em relação ao retorno das aulas nas escolas municipais e centros de educação infantil, Cassiano disse que ainda não tem uma previsão. O governo do Estado havia prorrogado a suspensão das aulas até 6 de maio, mas vai antecipar as férias de julho para o próximo mês.