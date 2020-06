EFEITOS COVID Prefeitura vai entregar kits alimentação na quarta-feira Serão entregues 11.250 kits, divididos em 4.500 aos alunos que recebem Bolsa Família

27 JUN 2020 - 15h:00 Por Ana Cristina Santos

A Secretaria Municipal de Educação realizará na próxima quarta-feira, 1º de julho, a entrega da segunda etapa do kit alimentação das escolas aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, que tem famílias cadastradas no programa Bolsa Família.

De acordo com a prefeitura, serão entregues 11.250 kits, divididos em 4.500 aos alunos de família que recebem o benefício do Bolsa Família. E 6.750 cestas aos alunos que preencheram cadastros nas unidades no mês de maio.

Assim como na primeira entrega que ocorreu no mês passado, a secretária de Educação, Heliety Antiqueira, disse que essa será feita por agendamento para evitar tumulto e seguir as recomendações das autoridades em saúde e decretos municipais que proíbem aglomerações devido à Covid-19.

O kit é composto por 13 itens: arroz branco, feijão carioquinha, sardinha enlatada, canjiquinha, macarrão espaguete, biscoito água e sal, biscoito maisena, leite em pó, fubá, farinha de trigo, extrato de tomate e achocolatado.

A decisão em distribuir esses kits deve- se ao fato de a merenda escolar ser, muitas vezes, a principal refeição dessas crianças. As atividades na Rede Municipal estão suspensas desde 16 de março quando as aulas presenciais foram suspensas por conta da pandemia do novo Coronavírus.