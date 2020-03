EFEITO COVID-19 Prefeitura vai intensificar barreira sanitária Além disso, mantém suspenso o transporte interestadual e coletivo na cidade

30 MAR 2020 - 10h:00 Por Ana Cristina Santos

A Prefeitura de Três Lagoas, através do Comitê de Enfretamento ao Coronavírus, anunciou que vai intensificar a barreira sanitária na divisa com o Estado de São Paulo a partir desta semana.

O movimento de veículos na divisa entre Três Lagoas e Castilho (SP) já reduziu consideravelmente há uma semana, quando iniciou a maioria das medidas restritivas no combate a propagação ao covid-19.

O presidente do comitê, e secretário Geral da Prefeitura, Cassiano Maia, adiantou que o transporte interestadual, e o coletivo permanecem suspensos e a rodoviária fechada. A intenção é evitar que pessoas de outras cidades, que estejam eventualmente com o vírus, tenham contato com passageiros.

Além disso, destacou que a barreira sanitária visa evitar que pessoas de outros municípios, com suspeita de Covid-19 entrem em Três Lagoas.

