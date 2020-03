EFEITOS COVID-19 Prefeitura vai liberar gestantes, idosos e portadores de doenças crônicas Medidas foram anunciadas na manha desta quarta-feira durante reunião do comitê de enfrentamento ao Covid-19

18 MAR 2020 - 13h:19 Por Ana Cristina Santos

Como medida de prevenção ao coronavírus, a Prefeitura de Três Lagoas vai afastar gestantes, portadores de doenças crônicas, e idosos do serviço. Essas são pessoas consideradas do grupo de risco ao coronavírus. Além disso, vai suspender consultas eletivas. Os números de servidores nessa situação e consultas ainda serão analisados.

Na manhã desta quarta-feira (18), o prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB) reuniu em seu gabinete os representantes e líderes da sociedade civil organizada, e do comércio , além dos secretários, para mais uma reunião do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, formado para discutir ações estratégicas para evitar possíveis casos na cidade.

Um decreto com essas medidas será publicado, segundo o secretário de Geral da prefeitura, e presidente do Comitê, Cassiano Maia. Ele destacou que essas medidas são importantes para evitar que essas pessoas, que são consideradas do grupo de risco, possam contrair o vírus.

Durante a reunião foi solicitado, também apoio dos líderes para ajudar na divulgação da prevenção do coronavírus em seus ambientes de trabalho e para explanar sobre a prioridade de atendimento e licença de trabalho para grupos de risco.