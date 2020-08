INFRAESTRUTURA Prefeitura vai licitar R$ 50 milhões em obras a partir deste mês Recursos são financiados pela Caixa Econômica Federal

8 AGO 2020 - 08h:55 Por Ana Cristina Santos

A Prefeitura de Três Lagoas vai autorizar neste mês o início dos processos de licitação para a execução de obras de drenagem na cidade. Os investimentos são fruto de um financiamento com a caixa Econômica Federal no valor de R$ 50 milhões. Há dois anos o município trabalha para a liberação da verba. O convênio com a Caixa foi autorizado em junho deste ano.

O recurso será usado para macrodrenagem nas bacias dos córregos Japão e do Onça, e em redes coletoras dos bairros Imperial, Eldorado, Vila Haro, Santa Terezinha, Santos Dumont, São Carlos, Guanabara, Vila Carioca e São João. Essas regiões de Três Lagoas sofrem em épocas de chuvas, em decorrência da falta de sistema de captação de águas pluviais. Além de drenagem, as ruas também serão pavimentadas.

O secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto, explicou que foi necessário aguardar os tramites burocráticos e as licenças ambientais necessárias para autorizar o início das obras. Além dessas obras, o secretário informou que tem outras que serão autorizadas nos próximos dias com recursos próprios do município. Os processos licitatórios já estão na fase final de conclusão de análises para a prefeitura autorizar o início das obras de asfalto nos bairros Jardim Morumbi, Vila Nova, Parque São Carlos, Jardim Dourados, Carandá e Novo Aeroporto. Além disso, obras de recapeamento também serão autorizadas.

O secretário destacou que a intenção é iniciar essas obras antes do período das chuvas. Apesar do atual cenário econômico provocado pela pandemia da Covid-19, segundo o secretário de Infraestrutura, muitas obras já estão em andamento no município. Para ele, Três Lagoas caminha na contramão de muitos municípios do país, que tiveram obras e muitas atividades paralisadas neste período.

Entre as obras em andamento estão: Construção da central de comercialização da agricultura familiar, construção do complexo esportivo do bairro Novo Oeste, construção do centro de convivência para idosos, construção dos centros de educação infantil do Jardim Acácias, e Jardim Flores, construção da feira central, construção da ponte sobre o córrego Água Tirada, construção do complexo do Parque do Pombo, reforma da unidade de saúde Miguel Nunes, ampliação da UPA 24 Horas, e construção da ponte sobre o Córrego Lagoa Amarela.