COVID-19 Assistência Social monta alojamento para atender pessoas em situação de rua Assistência Social de Três Lagoas amplia atendimento devido à Covid-19

27 MAR 2020 - 13h:30 Por Tatiane Simon

Um alojamento foi montado pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Três Lagoas junto ao Centro-Pop e vai permitir que as pessoas assistidas possam dormir no local, além de, como já ocorre, receber alimentação e infraestrutura para higiene pessoal. A medida visa combater o contágio do novo coronavírus.

A Assistência Social está ampliando o atendimento aos assistidos, principalmente aquelas pessoas em situação de rua, oferecendo um alojamento provisório para que não fiquem vulneráveis à doença.



Conforme a secretária da pasta, Vera Helena Arsioli Pinho, esse pedido partiu do prefeito Angelo Guerreiro. "Estamos atuando em diversas frentes e na assistência social não poderia ser diferente. Além de distribuir cestas básicas para as famílias cadastradas no Programa Colo de Mãe, estamos ampliados o serviço para que a população em situação de rua tenha um local para ficarem sem vulnerabilidade a doença", comentou.



Vale ressaltar que o alojamento é temporário e vai se restringir ao atendimento de pessoas em situação de rua desde que elas respeitem as regras de convívio, segurança e higiene do local. "No entanto, é importante ressaltar que essas pessoas tem o livre arbítrio e, se as mesmas não quiserem ficar no local não serão obrigadas, mas seria o ideal", finalizou Vera.



SERVIÇO

O Alojamento – Centro Pop fica sob responsabilidade da coordenadora Solange Saxo de Almeida e fica localizado à rua Protázio Garcia Leal, 1.026, bairro Santa Terezinha. Fones 67 3929-1566 e 9 9212-5728 (plantão).