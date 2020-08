PARANAIBA Presidente da Câmara cobra promessas e acusa o prefeito de “

16 AGO 2020 - 08h:30 Por Talita Matsushita

O presidente da Câmara de Paranaíba, vereador Nelo José da Silva (PSDB), criticou a gestão do prefeito Ronaldo José Severino de Lima à frente da Prefeitura Municipal. Segundo o vereador, em discurso inflamado, durante sessão legislativa nesta semana, o chefe do executivo municipal não cumpriu promessas na atual gestão. Nelo disse ainda que Ronaldo é o “prefeito da mentira”.

O vereador indagou o chefe do executivo municipal sobre a viabilidade de orçamento para a instalação de uma usina de energia solar na Santa Casa de Paranaíba. A prefeitura faria o repasse de R$ 1,5 mi para o empreendimento. O projeto foi enviado para Câmara mas não foi votado.

Na última sessão o chefe do Executivo pediu a retirada do projeto de votação. “Garanti para a população que esse prefeito era honesto, e ia fazer bem para o Município só trouxe ruína para o nosso município”, disse. Nelo citou ainda diversas promessas feitas pelo prefeito de Paranaíba e não foram cumpridas. Ele ainda disse que o prefeito tem reclamado que pegou a Prefeitura com muitas dívidas. “Prefeito mentiroso”.

A relação de Nelo e Ronaldo tem sido marcada por troca de acusações, inclusive com críticas às medidas adotadas pelo Executivo frente a pandemia de novo coronavírus, em contrapartida, o prefeito tem rebatido as acusações.