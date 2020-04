TRêS LAGOAS Presidente diz que não é momento de penalizar comerciantes André Bittencourt apresentou requerimento para abertura do shopping popular

15 ABR 2020 - 13h:30 Por Ana Cristina Santos

O presidente da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, André Bittencourt (PSDB) apresentou um requerimento ao Executivo solicitando a abertura do shopping popular, em decorrência da quantidade de pessoas que dependem do local para sustentar a família.

Em entrevista ao jornal RCN Notícias desta quarta-feira (15), Bittencourt comentou sobre um projeto de lei que o Executivo encaminhou para a Câmara prevendo aumento da multa para os estabelecimentos comerciais que descumprirem os itens previstos no decreto que autorizou a abertura do comércio, mas com restrições para evitar a propagação do novo coronavírus.

Bittencourt disse que esse não é momento para penalizar os comerciantes que enfrentam uma situação difícil. O vereador defende um trabalho de orientação e não de aplicação de multas.

Ressaltou que muitas indústrias estão demitindo e que o comércio tem mantido muitos postos de trabalho. Destacou também que as pessoas que estão atuando como fiscais da prefeitura para verificar o cumprimento do decreto podem não estar preparadas para esse tipo de trabalho.