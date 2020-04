TRêS LAGOAS Presidente fala de projeto que suspende parcelas de empréstimo consignado André Bittencourt afirma que suspensão de parcelas de empréstimo é importante nesse momento de crise

15 ABR 2020 - 09h:28 Por Ana Cristina Santos

A Câmara de Vereadores de Três Lagoas aprovou na sessão desta terça-feira (14), projeto de lei que prevê a suspenção temporária das obrigações financeiras referentes a empréstimos consignados contraídos por servidores públicos municipais.

O projeto é de autoria do presidente da Câmara, André Bittencourt (PSDB), e prevê que o servidor que fez o empréstimo direto na folha de pagamento com o banco, possa deixar de pagar por 90 dias.

O projeto não isentará o servidor do pagamento do consignado, apenas suspenderá por 90 dias, ou seja, as parcelas que ficarem sem pagamento durante este período, deverão ser acrescidas ao final do contrato, sem a incidência de juros ou multas.