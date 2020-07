CONTAMINADO Presidente Jair Bolsonaro testa positivo para covid-19 Presidente cancelou as agendas previstas para a Bahia e MG nesta semana

7 JUL 2020 - 11h:35 Por Redação

O presidente Jair Bolsonaro informou nesta terça-feira (7) que testou positivo para o novo coronavírus (covid-19). O presidente cancelou as agendas previstas para a Bahia e Minas Gerais nesta semana. O resultado saiu por volta das 11h de hoje (horário de Brasília). Bolsonaro disse que está bem.

"O resultado do teste de covid-19 feito pelo presidente Jair Bolsonaro na noite dessa segunda-feira, 6, e disponibilizado na manhã de hoje (7) apresentou diagnóstico positivo. O presidente mantém bom estado de saúde e está, nesse momento, no Palácio da Alvorada", diz nota da Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom) divulgada no início da tarde de hoje.

(Com informações de Agência Brasil)