INVESTIGAÇÃO Preso de 22 anos morre no PSM após mal súbito O Samu chegou a ser chamado para socorrer a vítima, mas sem sucesso

8 SET 2020 - 18h:31 Por Alfredo Neto

A Polícia Civil investiga a morte de Matheus do Santos Brito de 22 anos ocorrida na tarde desta terça-feira (8) no PSM Presídio de Segurança Média, em Três Lagoas.



O caso aconteceu no inicio da tarde, os presos haviam encerrado o banho de sol e estavam em suas celas, após serem chamados os Policiais Penitenciários socorreram o preso até a enfermaria onde veio à óbito. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser chamado, mas Matheus não respondeu as manobras de ressuscitação.



Após o médico do Samu confirmar o óbito, a Polícia Civil foi chamada e informada do ocorrido que abriu um inquérito para investigar o falecimento de Matheus do Santos Brito. As causas que levaram à morte Matheus, só será divulgada com a finalização do laudo técnico da perícia, mas acreditasse que um infarto fulminante seja à causa mais provável para a morte, o corpo do interno não continha marcas de violência.