SEMIABERTO Preso é flagrado com drogas escondida entre as nádegas Interno foi submetido a revista pessoal e flagrado com a droga

27 FEV 2020 - 08h:48 Por Alfredo Neto

Preso é flagrado com drogas escondida entre as nádegas durante uma revista para transferência - Arquivo/JPNews Um preso de 34 anos do semiaberto foi flagrado com maconha nas nádegas na tarde desta quarta-feira (26) na Colônia Penal Industrial Paracelso de Lima Vieira de Jesus, em Três Lagoas. O interno foi flagrado com à droga pelo COPE (Comando de Operações Penitenciárias), após ser submetido à uma revista pessoal para uma transferência para o Presídio de Segurança Média de Três Lagoas. Durante as buscas pessoais foram encontradas três trouxinhas com maconha entre as nádegas do preso. Após ser questionado o preso relatou que à droga seria para consumo pessoal, ao ser perguntado de quem e qual cela teria comprado o entorpecente, o preso optou em permanecer em silêncio. A Polícia Militar foi chamada e levou o interno para à Terceira Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado por posse de drogas para consumo e em seguida transferido para o Presídio de Segurança Média.

