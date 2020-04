SAMU Preso é socorrido pelo Samu com perfurações dos tímpanos O preso disse que uma explosão teria sido a causa da lesão e negou agressão

1 ABR 2020 - 09h:00 Por Alfredo Neto

Um homem de 31 anos que cumpre pena no Presídio de Segurança Média foi resgatado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) com lesões nos tímpanos nesta terça-feira (31) para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) em Três Lagoas.

O Samu foi chamado para fazer a remoção do interno para à UPA, após um atendimento primário no ambulatório do presídio. O interno reclamava de dores de ouvido, um inchaço no rosto e um no braço.

A Polícia Militar foi chamada para fazer a escolta do interno até à UPA, onde o preso foi medicado e ficou em observação. Para a direção do presídio o interno negou ter sofrido agressões por parte de seus companheiros de cela.

Sobre a perfuração nos tímpanos, o interno relatou para a direção que teria sido antes de ter sido preso e que teria sido causado por uma explosão de uma bomba, mas o interno não informou onde e quando isso teria acontecido, sobre o inchaço no rosto o preso relatou que apareceu após o surgimento de um furúnculo no braço.

Após ser medicado e passar por exames, o interno ficou em observação na UPA até ser escoltado de volta para o Presídio de Segurança Média de Três Lagoas, onde o homem de 31 anos cumpre pena por diversos crimes de furtos, posse de drogas para consumo pessoal entre outros de pequeno poder ofensivo.