SAÍDINHA Preso volta para a cadeia 24h depois por ameaçar ex-namorada O autor teria ameaçado a ex com a frase "Vou encher sua cara de bala"

24 ABR 2020 - 09h:30 Por Alfredo Neto

Um homem de 34 anos foi preso após ameaçar a namorada na tarde desta quinta-feira (23) na rua Clóvis Beviláqua, no bairro Jardim das Violetas, zona Sul de Três Lagoas.

O homem havia saído da cadeia na quarta-feira (22), e nesta quinta-feira (23) foi até a residência da namorada tirar satisfação pelo fim do namoro. Após ouvir da namorada que o relacionamento estava terminado, o homem se alterou e a vítima de 36 anos se trancou na residência para não ser agredida.

Após perceber que a mulher teria ligado para a Polícia Militar, o autor fugiu ameaçando voltar e “encher a cara da mulher de tiros”, segunda relatou a vítima para os policiais.

A PM fez ronda pelo bairro e localizou o autor das ameaças que foi preso e levado para a DAM (Delegacia de Atendimento a Mulher), na delegacia a vítima relatou as ameaças e manifestou o desejo de representar criminalmente contra seu ex, e pediu a medida protetiva para que ele não se aproxime dela.

Após ser autuado em flagrante por ameaças e quebra de benefício judicial, o autor havia sido beneficiado com uma liminar para cumprir a pena em casa, por causa da pandemia do Coronavírus e por conta de ser do grupo de risco. Agora o autor das ameaças irá cumprir a pena no regime fechado além de responder pelo crime de ameaça.