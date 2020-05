FABRICAÇÃO Presos em Três Lagoas produzem 15 mil máscaras para a Saúde Fabricação é realizada nas penitenciárias masculina e feminina

11 MAI 2020 - 14h:32 Por Kelly Martins

Ao menos 17 detentos do sistema prisional de Três Lagoas são responsáveis por confeccionar mil máscaras de tecido por dia. A produção é feita por sete mulheres que cumprem pena no Estabelecimento Penal Feminino e dez homens da Penitenciária de Segurança Média. Até o momento, os grupos já produziram 15 mil máscaras, usadas para evitar a transmissão do coronavírus. Os presos também confeccionam gorros.

Todo o material tem sido distribuído para hospitais da cidade, como ainda para médicos e enfermeiros que trabalham em outras unidades de saúde. Agentes prisionais e servidores da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen- MS).

A produção começou em abril e os materiais para fabricação são doados por indústrias e empresas da região. Todos em solidariedade para combater a Covid-19. A diretora do presídio feminino, Leonice Miranda, destaca que as detentas não recebem pela produção. A cada três dias trabalhados, elas ganham a remissão de pena de um dia.

