TRêS LAGOAS Prestação de Contas das Secretarias de Saúde e Finanças acontece nesta quarta Seguindo recomendações do Ministério da Saúde e autoridades a audiência não será presencial

29 SET 2020 - 15h:05 Por Da redação

Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2020 das Secretarias de Saúde e Finanças será realizada amanhã (30) via plataforma digital



Duas Audiências Públicas serão realizadas nesta quarta-feira (30) em Três Lagoas, por meio de plataforma online: a Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2020 da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e da Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle (SEFIRC).



Seguindo recomendações do Ministério da Saúde e autoridades a audiência não será presencial como de costume, mas as informações serão repassadas para a população via download, a partir das 8h, no endereço www.treslagoas.ms.gov.br.



FINANÇAS



Os interessados poderão consultar os documentos realizando “download” dos mesmos no seguinte endereço: www.treslagoas.ms.gov.br e enviando questionamentos para esclarecimento das informações através do e-mail: reinaldo.anjos@treslagoas.ms.gov.br ou por meio da plataforma, até às 12h desse dia (30).



Qualquer dúvida sobre a Prestação de Contas quanto ao download ou sobre o e-mail poderá ser consultado diretamente no telefone: (67) 3929-9962 (ou na própria plataforma) na Diretoria de Comunicação Social ou com o Diretor de Orçamento da Prefeitura Municipal pelo fone (67) 3929-9928 ou Whatzapp (67) 99828-1125, que estarão disponíveis no horário das 08h às 12h para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos.



DÚVIDAS E QUESTIONAMENTOS SAÚDE



Questionamentos poderão ser enviados e esclarecidos por meio do e-mail: planejamento.smstl @treslagoas.ms.gov.br até às 12 horas do mesmo dia ou por meio de formulário na plataforma.



Dúvidas quanto a Prestação de Contas, “download” ou acesso à pagina podem ser sanadas diretamente no telefone (67) 3929-9962 (Diretoria de Comunicação) ou no setor de Planejamento da Secretaria de Saúde pelo telefone (67) 3929-9967 ou (67) 99274-3787. As dúvidas poderão ser sanadas das 8h às 12h. Também terá um formulário específico para envio de dúvidas pela plataforma.