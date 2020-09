SAúDE Prevenção ao coronavírus faz com que número de casos da gripe H1N1 reduza em Três Lagoas Uso da máscara e do álcool em gel somado ao distanciamento social e à etiqueta respiratória estão ajudando a evitar outros tipos de doenças

29 SET 2020 - 16h:00 Por Tatiane Simon

As práticas de prevenção ao novo coronavírus durante esta pandemia estão refletindo no combate ao contágio de outros vírus, como o H1N1, por exemplo. Isso porque, segundo especialistas, o uso da máscara e do álcool em gel somado ao distanciamento social e à etiqueta respiratória estão ajudando a evitar outros tipos de doenças.

De acordo com o Ministério da Saúde, até agora mais de 95% das pessoas que precisam ser vacinadas contra o vírus da influenza, já foram imunizadas no país. No ano passado, a cobertura vacinal ficou em 91%. Em Três Lagoas, os índices são ainda melhores porque todos os grupos prioritários foram vacinados durante os meses de campanha.

Até esta semana, em todo o país, foram registrados 2.429 casos e 330 mortes provocadas pelo H1N1 - uma redução de 70% no índice de letalidade da doença e de 57% de contaminações em relação ao ano passado. Em Mato Grosso do Sul, de janeiro até setembro, foram 16 casos com 3 mortes.