REDUÇÃO Prevenção ao coronavírus impacta na baixa contaminação da gripe Influenza Levantamento do Jornal do Povo revela que casos de Influenza diminuíram em 96% na comparação entre 2019 e 2020

13 JUN 2020 - 07h:00 Por Tatiane Simon

Virou hábito. Máscara no rosto e mãos sempre higienizadas. Manter o distanciamento de pelo menos um metro de outra pessoa também é palavra de ordem em tempos de pandemia. “Carrego meu álcool em gel na bolsa e com a máscara eu fico no máximo três horas. Passou disso, troco por outra limpa”, opina a três-lagoense Vitória Almeida.

A estudante está mais do que correta na opinião da secretária municipal de saúde. “É preciso entender que máscara é nossa aliada. Primeira coisa é responder a si mesmo se ‘é mesmo necessário sair de casa?’. Se sim, que saia com segurança!”.

São medidas como essas, além da famosa “etiqueta respiratória”, que dificultam a contaminação do novo coronavírus de uma pessoa para outra. Só que tem um detalhe nisso: como os três-lagoenses andam mais cuidadosos, a transmissão dos vírus gripais da Influenza também diminuiu. Cuidando de um surto, o município acabou, indiretamente, prevenindo outro - bem típico nesta época do ano.

EM NÚMEROS

De janeiro a junho deste ano, somente uma pessoa contraiu o vírus da influenza a H1N1. Nesse mesmo período no ano passado, a realidade em Três Lagoas era outra. O município já somava 28 confirmações de moradores infectados pela H1N1e um com H3N2.

Seis pessoas morreram por gripe Influenza no primeiro semestre de 2019. Neste ano, Três Lagoas ainda não registrou nenhuma morte.

O número de casos notificados até o momento também está bem abaixo em relação ao ano passado. Três Lagoas chegou a registrar 646 ocorrências suspeitas de gripe Influenza entre janeiro e início de junho de 2019. Nesse mesmo período, deste ano, o município tem 93 casos notificados.

SINTOMAS

A Influenza pode causar: febre alta, dores de cabeça, na garganta e no corpo, coriza, tosse e desconforto respiratório. O coronavírus tem sintomas semelhantes, mas o que difere é a dificuldade para respirar.