Previsão é de que construção do Hospital Regional fique pronta no final deste mês

6 JUN 2020

Hospital tem previsão de ficar pronto dia 28 de junho - Ana Cristina Santos/JP O Hospital Regional (HR) de Três Lagoas ficará pronto no final deste mês. Segundo o governo do Estado, a previsão é de que as obras sejam concluídas dia 28 de junho. No entanto, ainda não tem previsão para o início do funcionamento. Segundo a assessoria do governo, somente após o término da obra e entrega oficial é que será marcada uma data para inauguração e início do atendimento. O governo do Estado ainda estuda qual será o modelo de gestão e quantos funcionários serão necessários para o funcionamento do hospital. A Secretaria Estadual de Saúde, no entanto, não descarta de que a administração hospitalar ocorra por meio de organizações sociais, em parceria com a iniciativa privada. Em março deste ano, o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, já havia antecipado de que o Hospital Regional vai abrir cerca de 700 postos de trabalho diretos e indiretos, conforme estudo feito pela secretaria. EQUIPAMENTOS O secretário disse que o Ministério da Saúde já havia empenhado R$ 35 milhões para compra dos equipamentos necessários para o funcionamento da unidade, desde ressonância nuclear magnética, e aparelhos para o centro cirúrgico, até mobílias hospitalares, num total de mais de 3.600 itens. Ainda de acordo com o governo, Três Lagoas é polo regional da saúde e o HR vai atender a demanda de todos os municípios da região da Costa Leste, obedecendo o modelo de gestão regionalizada na Saúde estadual. O Hospital Regional foi orçado em R$ 56,4 milhões. As obras começaram em 2017 em uma área de 26 mil metros quadrados, às margens da BR-158, no Distrito Industrial, doada pelo empresário Magid Thomé Filho à prefeitura de Três Lagoas. O prédio terá três pavimentos, com 158 leitos, sendo 30 de UTI. A estrutura terá ambulatórios, leitos, centro cirúrgico, auditório, salas de aulas, laboratórios, esterilização e área técnica dos equipamentos de climatização do centro cirúrgico. No bloco B terá farmácia, hemodinâmica, diretoria, coordenação, pediatria, alojamento, enfermaria, isolamento, elevador e escada de acesso para o bloco A e casa de máquinas. No Bloco D funcionarão uma lavanderia, cozinha e vestiários. Em decorrência da instalação do Hospital Regional, aumentou a procura pelos cursos de enfermagem e técnico de enfermagem nas instituições de ensino de Três Lagoas, bem como de outros na área da saúde.

