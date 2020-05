TRÁFICO Duas mulheres são presas pela PRF transportando 20 kg de maconha Dupla iria levar o entorpecente para a cidade de São Carlos SP

18 MAI 2020 - 13h:30 Por Alfredo Neto

Duas mulheres foram presas pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Três Lagoas, neste domingo (17), na base da PRF, às margens da rodovia BR 262, km 14.

A dupla foi abordada por volta das 17h, deste domingo. As mulheres relataram que iriam para a cidade de São Carlos-SP. A passageira demonstrando nervosismo, acabou chamando à atenção dos agentes federais.

Após uma breve revista no veículo, foi encontrado no porta-malas 20 kg de maconha, as mulheres confessaram que pegaram a droga em Campo Grande, e levariam para o interior paulista, cidade de São Carlos.

Foi dado voz de prisão em flagrante por tráfico e as duas mulheres foram levadas para a Delegacia de Polícia Civil de Água Clara MS.