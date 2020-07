CALIBRE GROSSO PRF apreende armamento pesado na BR-158, em Selviria Fuzis e pistolas estavam sendo contrabandeadas

20 JUL 2020 - 10h:50 Por Israel Espíndola

No km 195 da BR-158, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu seis armas de fogo, sendo três fuzis calibre .223 e .553, além de três pistolas 9mm,12 carregadores de munição e 100 munições de calibre 9mm.

A apreensão aconteceu durante fiscalização na rodovia quando os policiais abordaram um veículo Jeep Compass de placas de Minas Gerais. Na ação foi preso um homem de 28 anos, os agentes notaram que as respostas estavam contraditórias e sobre a origem, destino e motivos da viagem. Diante disso os policiais resolveram realiza uma busca no interior do veículo encontrando o armamento e munições

Os policiais encontraram uma arma de fogo do tipo pistola, alimentada com um carregador municiado com 15 munições 9mm, na cintura do homem. Ele não possui porte de arma de fogo, bem como não apresentou documento de registro da referida arma. No veículo, em compartimentos ocultos, foram encontradas mais 5 (cinco) armas de fogo, sendo 3 (três) fuzis cal. 223/.556 e 2 (duas) pistolas 9mm, além de 11 (onze) carregadores de munição e 100 (cem) munições de calibre 9mm.

O suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Selvíria, juntamente com o veículo e as armas apreendidas