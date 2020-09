PRF PRF apreende caminhão com numeração adulterada na BR262 Motorista era contratado pelo dono de veículo e foi liberado

29 SET 2020 - 12h:50 Por Alfredo Neto

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu uma carreta com adulteração nos números do chassis na manhã desta terça-feira (29) na rodovia BR 262, na cidade de Água Clara, distante 136km de Três Lagoas.

A PRF informou que fazia uma fiscalização de rotina quando parou o veículo e em checagem aos documentos do caminhão perceberam que não constava no banco de dados do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito). Após constatar que o veículo estava irregular, os policiais rebocaram o caminhão bitrem até o pátio da delegacia de polícia civil de Água Clara.

O motorista do caminhão, um homem de 36 anos relatou que é contratado pelo proprietário do veículo e foi liberado após prestar depoimento, o dono do caminhão será intimado para dar esclarecimentos sobre a origem do caminhão.