PRF PRF apreende carga com 3mil comprimidos abortivos O medicamento estava com um motorista de aplicativo do estado do Paraná

6 AGO 2020 - 09h:27 Por Alfredo Neto

PRF apreende carga de 3mil comprimidos abortivos no Sul de Mato Grosso do Sul - Imagens cedidas/PRF Um homem de 38 anos foi preso pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) transportando 3mil comprimidos abortivos Cytotec na noite desta quarta-feira (5) na rodovia BR 163, na cidade de Eldorado, distante 447km da capital Campo Grande. A PRF fazia uma fiscalização de rotina no km 33 da rodovia quando abordaram um veículo com placas do Paraná, no interior do carro os policiais encontraram um caixa com 3.030 comprimidos de medicamento abortivo. O homem contou aos policiais que não era dono do medicamento, que é motorista de aplicativo e que teria sido contratado por 3 mulheres para fazer uma corrida de Curitiba-PR, até Ponta Porã-MS. Segundo o preso, uma das mulheres seria dona dos remédios e que ela teria pedido para o motorista de aplicativo entregar para uma “tia dela”, na capital do Paraná, Curitiba. Após contar sua versão e não saber informar o nome da suposta tia da mulher que receberia os medicamentos, nem o endereço e tão pouco os nomes das três mulheres que ele havia levado para Ponta Porã, foi dado voz de prisão e o rapaz levado para a Delegacia de Polícia Civil.

