TRÁFICO PRF apreende drogas em carro de luxo na BR-262 Motorista acreditava que o carro luxuoso passaria desapercebido

15 DEZ 2020 - 07h:17 Por Alfredo Neto

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 16 kg de skank em um carro de luxo na tarde desta segunda-feira (14) na rodovia BR 262, em Três Lagoas.



Em nota a PRF informou que os policiais faziam uma fiscalização de rotina na rodovia quando os policiais avistaram um veículo Mercedes Bens c320, com placas do Paraguai. Em conversa com o motorista os policiais desconfiaram das informações contraditórias e resolveram fazer uma busca e encontraram 16 kg de Skank, uma maconha mais forte.



O motorista do veículo confessou ter ciência sobre o entorpecente e que teria recebido R$ 10 mil, para dirigir o carro e entregar a droga em São Paulo - SP. Para os policiais rodoviário o traficante disse ser brasileiro nato, mas há 25 anos morar no país vizinho e ter pego o carro com a droga em Ponta Porã – MS.



Após o flagrante a PRF deu voz de prisão ao homem que não teve a idade divulgada e apresentado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).