APREENSÃO PRF apreende mais de seis mil munições na BR-262 Munições estavam em um fundo falso no assoalho de um veículo

13 JUL 2020 - 08h:55 Por Ana Cristina Santos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite deste domingo (12), 6060 munições de diversos calibres em Água Clara.

A apreensão ocorreu durante abordagem no quilometro 141, da BR-262, quando os policiais pararam um veículo com placas de Aquidauana. O motorista, de 36 anos, estava acompanhado por uma passageira, de 34, e um bebê, de 1 ano.

Durante a abordarem, a equipe desconfiou de que algum ilícito estivesse escondido no carro. Após vistoria minuciosa, foi encontrado em um fundo falso no assoalho do veículo, embalagens com munições de calibres 5.56mm, 9mm e .38. Ao total, foram apreendidas 6.060 munições.

O condutor confessou ter recebido o veículo em Campo Grande e levaria até São Paulo (SP). Pelo Transporte receberia R$ 3 mil. Disse também que a passageira não tinha envolvimento no crime.

O motorista foi preso e encaminhado para a Polícia Civil em Água Clara ,com o automóvel e as munições.