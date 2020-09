PRF PRF encontra uma tonelada de maconha em caminhão baú A perspicaz dos policiais levaram a encontrar a droga em um fundo falso

9 SET 2020 - 19h:31 Por Alfredo Neto

Uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Três Lagoas fez uma apreensão de 1054,9 quilos de maconha na tarde desta quarta-feira (9) no quilômetro 141, da rodovia BR 262, no município de Água Clara.

O caminhão baú seguia de Campo Grande, sentido Três Lagoas. A droga estava escondida em um fundo falso no teto do baú do veículo que é usado no transporte de encomendas.

A PRF não informou a identidade do motorista, apenas que durante a abordagem o motorista apresentou um nervosismo e após cair em contradições nas informações prestadas aos policiais, a equipe optou por fazer uma busca no veículo localizando a droga em um fundo falso que foi localizado na parte do teto.

Após encontrar a droga o homem recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia Cívil de Água Clara.