RACHA PRF flagra motociclistas realizando ‘racha’ na BR-262 O flagrante aconteceu neste domingo em Ribas do Rio Pardo

7 SET 2020 - 09h:00 Por Da redação/Israel Espíndola

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou três motociclistas realizando manobras, na tarde deste domingo (6), na BR-262, em Ribas do Rio Pardo. Um homem foi preso por participar de disputa ou competição automobilística em via pública, como dispõe o Art. 308 da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

A equipe de policiais rodoviários federais realizava ronda no km 242, da BR 262, quando visualizou três motociclistas realizando diversas manobras perigosas, como ultrapassagens em locais proibidos, em faixa dupla amarela contínua, bem como pelo acostamento, e transitando pela contramão.

As manobras realizadas são conhecidas como “super-man”, quando o condutor deita sobre a moto, em alta velocidade, e seguiram mesmo com a viatura com dispositivo luminoso intermitente e sonoro, por aproximadamente 2 Km , desobedecendo às ordens de parada dos agentes. Em uma manobra arriscada, um dos condutores fez o retorno para a cidade de Ribas de Rio Pardo, enquanto os outros dois seguiram sentido Campo Grande.

O condutor que fez o retorno foi abordado pelos agentes, identificado, e conduzido para a Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo. O homem, de 24 anos, não tinha habilitação e, depois de realizar o teste de etilômetro, foi constatado que ele dirigia sob efeito de álcool, conforme resultado de 0,16 Mg/l. Um outro homem compareceu à Delegacia de Polícia Civil e declarou ser o proprietário da motocicleta Honda CG Fan, de placas de Campo Grande (MS), conduzida pelo jovem.

Os outros condutores não foram localizados, porém as motocicletas já foram identificadas.

Confira o flagrante: