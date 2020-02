BLITZ PRF intensifica ações no último dia da Operação Carnaval Operação encerra ao meio dia de hoje

26 FEV 2020 - 09h:11 Por Gisele Mendes

A movimentação nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul já é grande nesta quarta-feira (26). Muita gente retorna do feriadão de Carnaval e para colaborar com a segurança a PRF intensifica ações de policiamento, focadas, principalmente, ao uso do bafômetro.

Conforme a PRF, para garantir uma viagem de retorno tranquila é importante respeitar as limitações do corpo, como não dirigir cansado, com sono ou de ressaca, e, em hipótese alguma, dirigir sob o efeito de álcool.

O motorista deve estar atento também ao uso obrigatório do cinto de segurança e de cadeirinhas ou assentos para crianças e ao excesso de velocidade. A PRF destaca ainda que seguindo essas dicas, as chances de acidentes caem consideravelmente.

Para Joel Goulart, vigilante, as ações da PRF são fundamentais para manter a tranquilidade nas estradas. “Eu acho muito importante, pois é uma forma de fiscalizar se os motoristas estão com documentação em dia e se estão sob o efeito de álcool”, destacou.