TRÁFICO PRF prende dupla com 16,8 kg de maconha A mulher revelou aos policiais, que receberia R$1,5 mil pela entrega da droga

26 AGO 2020 - 11h:58 Por Alfredo Neto

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Matogrosso do Sul, prendeu uma mulher de 25 anos e um homem de 24 anos por tráfico de drogas e apreendeu 16,8 kg (Dezesseis quilos e oitocentos gramas) de maconha na madrugada desta quarta-feira (26) na rodovia BR 262, em Água Clara, Matogrosso do Sul.

Policiais rodoviários federais realizavam fiscalização de rotina quando abordaram um veículo de aplicativo com placas de Campo Grande – MS. O motorista do carro um homem de 24 anos contou aos policiais que foi contratado pela passageira, para fazer uma corrida da capital Campo Grande, até a cidade de Aparecida do Taboado.

A mulher confessou ser à responsável pela droga, mas que seria apenas uma pessoa contratada para o tráfico e que receberia R$1,5 mil após entregar à droga no destinatário. A mulher e o homem que dirigia o carro receberam voz de prisão e foram levada para a Delegacia de Polícia Civil de Água Clara.