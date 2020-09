TRÁFICO PRF prende traficante em ônibus na BR262 O preso contou ter pego a droga em Ponta Porã e levaria para SP

30 SET 2020 - 18h:38 Por Alfredo Neto

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu uma pessoa por tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (30) na rodovia BR 262, em Três Lagoas.



Policiais rodoviários federais faziam uma fiscalização de rotina no KM 23, em frente a base da PRF, quando abordaram um ônibus de viagens interestadual. Durante entrevistas aos passageiros um homem acabou entrando em contradição no que dizia aos policiais e acabou confessando que transportava uma mala com drogas.



Após mostrar aos policiais a mala, foi verificado que no interior da mesma haviam 15 kg de maconha e 2 kg de Skank. O homem recebeu voz de prisão e foi levado para à Depac (Delegacia de Polícia Comunitária), na delegacia o preso revelou apenas que teria pego a mala com um desconhecido na rodoviária de Ponta Porã – MS, e levaria a droga para São Paulo – SP.



A idade do preso não foi divulgada pela PRF.