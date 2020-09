NOVA ESTAÇÃO Primavera será de alta temperatura e com pouca chuva em Três Lagoas A nova estação começou nesta terça-feira (22) e segue até 21 de dezembro

22 SET 2020 - 08h:00 Por Kelly Martins

Mês das flores, do colorido especial. A Primavera começa nesta terça-feira (22) e chegou trazendo um clima ameno e o frescor que precisava, e muito, em Três Lagoas. A nova estação seguirá até o dia 21 de dezembro. Mas se engana quem acha que a Primavera 2020 será de temperatura mais baixa e de chuva. Os meteorologistas afirmam que esse período deve o mais quente dos últimos e com volume de chuva abaixo da média esperada.

É a transição entre o quente e o seco Inverno, que esse ano superou com altas temperaturas que provocaram sensação térmica de 50ºC. Com isso tornam-se mais frequentes as formações de nuvens carregadas, iniciam-se as pancadas de chuva no final da tarde ao começo da noite. Em algumas ocasiões, aumentam as ocorrências de raios, ventos fortes e até queda de granizo. Mas essa previsão somente após o dia 27 de setembro.

O volume de chuva esperado para o mês de setembro é baixo, apenas 61 milímetros, em Três Lagoas. A expectativa então está para o mês de outubro, quando são esperados 125 milímetros de chuva. Em novembro, o volume é de 135 e, no último mês do ano supera: 190 milímetros.

E mesmo com o tempo seco no mês de setembro, a cidade tem sido marcada por um belo cenário. São os ipês que tem dado colorido especial em ruas e avenidas de Três Lagoas. O período quente fez até mesmo com que as flores mudassem de cor. A florada segue até a chegada das chuvas. Depois, só na próxima estiagem.