SERÁ? Primeira dama de Três Lagoas deve sair candidata a vereadora Leia a coluna Observatório da edição do Jornal do Povo deste sábado

11 JAN 2020 - 08h:20 Por Redação

CORRIDA

Faltando oito meses ainda para as eleições de outubro deste ano, os partidos já iniciaram reuniões para a disputa da Prefeitura de Três Lagoas e para as 17 vagas na Câmara Municipal. Há quem diga que, em Três Lagoas haverá três candidaturas para a prefeitura da terceira maior cidade do Estado. Vamos aguardar !

PRIMEIRA DAMA

Informações dão conta de que a primeira dama de Três Lagoas, Leide Dayane, deve sair candidata a vereadora da cidade, com o apoio, é claro, do marido, o prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB). Leide é do mesmo partido de Guerreiro.

PT

O Partido dos Trabalhadores de Três Lagoas que passou os últimos anos quietinho, agora voltou a cena, com o propósito de disputar a prefeitura da cidade e tentar voltar a ter representantes na Câmara. Ó último representante do PT no Legislativo Municipal foi o ex- vereador Idevaldo Claudino, que depois trocou o Partido dos Trabalhadores pelo PTB , e por último MDB. Atualmente, está sem partido.

PAPAI

E o vice- prefeito de Três Lagoas, Paulo Salomão (PSDB), está feliz da vida, porque será papai pela primeira vez.

AMADOS

Ministros oriundos de Mato Grosso do Sul estão na lista dos mais amados pelos parlamentares no governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Segundo pesquisa da consultoria Arko Advice, divulgada nesta sexta-feira, pela revista Veja, três nomes dividem o primeiro lugar: Luiz Henrique Mandetta (DEM), ministro da Saúde; Tarcísio de Freitas, ministro de Infraestrutura; e Tereza Cristina (DEM), ministra da Agricultura. Mandetta e Tereza Cristina são de Mato Grosso do Sul e ambos foram deputados federais