TRêS LAGOAS Primeira médica formada em Três Lagoas cola grau a distância Ariél Krause foi a primeira aluna do curso de medicina a se formar em Três Lagoas

20 ABR 2020 - 10h:02 Por Ana Cristina Santos

O Ministério da Educação (MEC) autorizou a formatura de alunos dos cursos de medicina, enfermagem, farmácia e fisioterapia, exclusivamente para atuação nas ações de combate à pandemia do novo Coronavírus.

A medida vale para as universidades federais enquanto durar a situação de emergência de saúde pública, mas para antecipar a colação de grau, os alunos precisam ter cumprido 75% da carga horária prevista para o período de internato médico ou estágio supervisionado.

Em Três Lagoas, Ariél Krause, aluna do 5º ano do curso de medicina da UFMS que precisava do diploma para trabalhar antes da formatura marcada, entrou na Justiça para conseguir antecipar a formatura para poder trabalhar. Na semana passada a Justiça Federal aceitou o pedido dos advogados da estudante e autorizou que a UFMS antecipasse a colação de grau da acadêmica de medicina .

Por meio da plataforma gratuita de chamadas de vídeo Google Meet, Ariél Krause foi a primeira estudante da primeira turma de medicina de Três Lagoas a colar grau e na modalidade on-line. Com a presença remota do reitor Marcelo Turine, a vice-reitora Camila Ítavo, pró-reitores, diretores de agências e o diretor do campus Osmar Jesus Macedo, a cerimônia foi adiantada para que a estudante pudesse assumir um concurso no Estado do Paraná e ocorreu virtualmente devido à pandemia da Covid-19.