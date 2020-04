INCÊNDIO Princípio de incêndio mobiliza Corpo de Bombeiros O Corpo de Bombeiros foi chamado após vizinhos avistar fumaça saindo da casa

4 ABR 2020 - 18h:17 Por Alfredo Neto

Um princípio de incêndio em uma casa foi registrado na tarde deste sábado (4) na rua José Amilcar Congro Bastos, no bairro Parque São Jorge, zona Norte de Três Lagoas.

O Corpo de Bombeiros chegou rápido ao local onde existe duas casas no mesmo quintal, no momento que os militares chegaram os vizinhos tentavam apagar o fogo, o que impediu que as chamas consumisse todo o imóvel.

Após o combate das chamas a área foi liberada para os moradores, não foi informado as causas do incêndio, mas por não existir fogão ou outro equipamento que possa ter dado início ao incêndio, os militares acredita-se que um curto-circuito teria causado o incêndio.

Nesta ocorrência não houve feridos.