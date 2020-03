CONTRATO TEMPORÁRIO Processo seletivo do IBGE tem 122 vagas para Três Lagoas Inscrições estão abertas até 24 de março e salário chega a R$ 2,1 mil

9 MAR 2020 - 08h:00 Por Kelly Martins

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) oferece 122 vagas para Três Lagoas no processo seletivo aberto para agentes censitários e recenseadores. A contratação é temporária e para a realização do Censo Demográfico 2020. O edital foi publicado na última quinta-feira (5) no Diário Oficial da União. Do total, são 108 vagas para recenseadores e 14 para agentes censitários, na cidade.

Conforme o edital, os salários podem chegar a R$ 2.100 e os contratos são temporários podendo durar entre três e cinco meses. As inscrições estão abertas e vão até 24 de março. Esses profissionais irão trabalhar na coleta de informações do Censo 2020, entrevistando os moradores de todos domicílios brasileiros. São 2.865 vagas para Mato Grosso do Sul e 208.695 em todo o país.

Confira aqui o edital para agente censitário

Confira aqui o edital para recenseador