TRêS LAGOAS Processo seletivo é aberto e oferece bolsas de auxílio Benefício oferecido por companhia pode chegar a R$ 974

21 SET 2020 - 13h:24 Por Ana Cristina Santos

A Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul (MSGás) publicou nesta segunda-feira (21) edital de processo seletivo simplificado para cadastro de reservas de estagiários. As inscrições serão abertas nesta terça-feira (22), e seguem até o dia 10 de outubro.

Para o cadastro de Três Lagoas, podem ser inscrever estudantes dos cursos de Administração; Engenharia de Produção; e Sistemas de Informação.

As bolsas de auxílio variam entre R$ 475,75 e R$ 974,03. Já a carga horária tem variação de 4 a 6 horas por dia.

As vagas para o cadastro de reserva de estagiários em Campo Grande são para alunos dos cursos de Administração; Análise de Sistemas/Ciências da Computação/Processamento de Dados; Ciências Contábeis; Comunicação Social com ênfase em Jornalismo e Publicidade e Propaganda; Direito; Engenharia da Computação; Engenharia de Controle e Automação; Engenharia de Meio Ambiente; Engenharia de Produção; Engenharia Mecânica; e Engenharia Sanitária e Ambiental.

O cadastro de reserva não especifica a quantidade de vagas. Ele é aberto para uma posterior contratação dos candidatos aprovados no processo seletivo. Ou seja, é uma forma de atender futura demanda por mão de obra.