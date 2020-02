TRêS LAGOAS Procon atenderá em novo endereço Programa de Proteção e Defesa do Consumidor terá sede própria

25 FEV 2020 - 13h:52 Por Ana Cristina Santos

Mesmo após o fim do recesso de Carnaval, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Três Lagoas (Procon) permanecerá fechado nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro.

O não funcionamento do órgão ao público, deve-se a mudança de endereço do Procon, que agora tem sede própria. A inauguração do novo espaço do órgão será na próxima segunda-feira, 2 de março.

A nova sede do Procon fica na rua Orestes Prata Tibery, 1762, no bairro Colinos, nas proximidades do campus 1, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

O imóvel comprado por quase R$ 1 milhão, na gestão da ex- prefeita Márcia Moura, está fechado há aproximadamente quatro anos. Mesmo antes de entrar em funcionamento, o local teve que passar por reformas e adaptações para abrigar o Procon.