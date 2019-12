FISCALIZAÇÃO Procon de Três Lagoas emite 279 autos de infração neste ano Telefonia lidera ranking de reclamações em 2019

26 DEZ 2019 - 06h:45 Por Kelly Martins

Somente neste ano, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Três Lagoas (Procon) realizou 2.114 atendimentos, sendo que 279 casos se transformaram em autos de constatação e de infração.

Envolvem, principalmente operadoras de telefonia - serviço que lidera com folga o ranking de reclamação do órgão. As queixas encabeçam a lista, com consumidores insatisfeitos com todas as empresas que vendem serviços no país. Também estão na lista reclamações compras de produtos no comércio da cidade e serviços privados, como de uma empresa de TV por assinatura.

De acordo com o balanço de atividades divulgado pelo Procon, foram realizadas 74 visitas e 1.058 audiências, sendo que 338 foram encaminhadas à assessoria jurídica e 720 arquivadas.

Além dos atendimentos, o Procon também realizou diversas pesquisas durante o ano, auxiliando os consumidores sobre os melhores e mais baratos lugares para compras. Principalmente em datas especiais, como a Ceia de Natal e Ano Novo, Dia das Mães, Dia das Crianças e até mesmo o comparativo relacionado ao preço da carne.