MUDANÇA Procon de Três Lagoas suspende atendimento na próxima semana Atendimentos serão suspensos nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro

21 FEV 2020 - 16h:01 Por Tatiane Simon

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Três Lagoas (Procon) ficará fechado nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro, para que possa acontecer a transferências de equipamentos para a nova sede, que será inaugurada no dia 2 de março (segunda-feira).



A nova sede do Procon está localizada na rua Orestes Prata Tibery, 1762, Colinos, nas proximidades da Unidade I da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).