TRêS LAGOAS Procon realiza fiscalização para coibir abuso de preços Diretor destacou que nos últimos meses houve alta no preço de diversos produtos

29 OUT 2020 - 10h:25 Por Ana Cristina Santos

O diretor do Procon de Três Lagoas, Adenaldo Nunes, disse em entrevista ao Jornal RCN Notícias que o órgão vem realizando ações e fiscalizações para coibir abuso de preços de produtos nos estabelecimentos comerciais da cidade.

O diretor destacou que nos últimos meses houve alta no preço de diversos produtos, principalmente nos que compõe a cesta básica, como o arroz, óleo, e a carne.

Adenaldo destacou que as famílias com menor poder aquisitivo são as que mais estão sofrendo com essas altas. Por esse motivo, o Procon tem realizado diversas pesquisas de preços para ajudar as famílias na hora da compra.

O diretor do Procon destacou que a pesquisa é o melhor caminho para economizar. O levantamento de preços dos produtos que compõem a cesta básicas, bem como dos itens usados no Dia de Finados está disponível no Procon.

Ainda de acordo com Adenaldo, em Três Lagoas, não tem sido registrado abusos, mas os comerciantes estão vendendo os produtos de acordo com a margem que comprou.

