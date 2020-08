PESQUISA Procon revela que presente de Dia dos Pais pode variar em até 350% no comércio de Três Lagoas Produtos podem ser vendidos com preços diferentes dependendo de modelo, marca e estabelecimento

5 AGO 2020 - 14h:00 Por Tatiane Simon

A quatro dias de uma das datas mais importantes para o comércio, o Dia dos Pais, muitos consumidores ainda não decidiram o que comprar. Neste ano, o evento deverá injetar R$ 4,5 milhões na economia local, segundo a Fecomércio. Justamente por conta da data, o Procon de Três Lagoas também realizou uma pesquis. Foram analisados preços de produtos em mais de 20 estabelecimentos.

Os pesquisadores percorreram oito lojas de calçados para pesquisar e comparar o preço deste produto na semana dos pais. Um sapato social pode custar de 59,99 a 149,00, dependendo de modelo, marca e estabelecimento. Ao paizão “estilo sertanejo”, um par de botinas varia de 89,99 a 329,99 entre as lojas visitadas.

No setor de vestuário, a calça jeans casual pode ser encontrada por 59,99 em uma loja e 189,00 em outra. O cinto, por exemplo, teve o menor preço encontrado custando 12,99 e o mais caro por 59,00. Uma diferença de 354%. Estes itens foram pesquisados em quatro lojas.

Consulte toda a pesquisa aqui.

Horário especial

O comércio de Três Lagoas vai funcionar em horário especial nesta sexta e sábado. Na sexta-feira, o comércio vai funcionar das 8h às 18h e no sábado das 8h às 17h. O horário de funcionamento foi definido pelos sindicatos varejista e dos empregados do comércio. As horas excedentes serão remuneradas.

O comércio local está otimista com as vendas para o Dia dos Pais, mas em tempos de pandemia, além da preocupação com as medidas de higiene, muitos consumidores estão atentos às recomendações de distanciamento social. O efeito disso é que, por outro lado, a expectativa de que muitas pessoas comprem o presente pela internet.