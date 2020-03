REDE PARTICULAR Procura por exame de coronavírus aumenta e chega a custar R$ 325 em Três Lagoas Laboratórios da rede particular estavam fazendo coleta e suspenderam por falta de insumo

18 MAR 2020 - 10h:40 Por Kelly Martins

Diante do aumento no número de casos confirmados e suspeitos do novo coronavírus (COVID-19), muitas pessoas recorreram a laboratórios particulares, em Três Lagoas, para fazer o exame que diagnostica a doença. O valor chegou a custar R$ 325 e era feito o agendamento para a coleta em domicílio pelo laboratório. Mas por conta do aumento da demanda houve escassez do reagente, insumo necessário para o teste, e os agendamentos foram suspensos na cidade.

Dessa forma, os hospitais de Três Lagoas realizam o atendimento ao pedido somente com encaminhamento médico. Se alguma pessoa apresentar os sintomas do coronavírus é feita uma triagem. O médico analisa a necessidade de solicitar o teste ou não.

Em Três Lagoas, foram registrados seis casos suspeitos da doença, sendo que três delas já foram descartados. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os outros casos aguardam resultado dos exames, que foram encaminhados para o Laboratório Central de Mato Grosso do Sul (Lacen), em Campo Grande. No estado, são seis casos confirmados.

O Governo do Estado informou que só há 242 kits para o teste de coronavírus e que uma nova remessa deverá ser enviada pelo Ministério da Saúde.