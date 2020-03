PARA TODOS OS GOSTOS Produção de ovos de Páscoa caseiros é opção para aumentar a renda em Três Lagoas Três-lagoenses aproveitam a festividade cristã para ter lucro

11 MAR 2020 - 07h:50 Por Tatiane Simon

A Páscoa neste ano será no dia 12 de abril. Falta ainda um mês e a proximidade com a data significa oportunidade de renda extra. Muitos comerciantes informais aproveitam para produzir, dentro da própria cozinha, trufas e ovos de chocolate caseiros. Como é o caso da três-lagoense Laira Maria de Oliveira.

O talento na cozinha e a afinidade com a gastronomia despertou cedo na autônoma. A jovem três-lagoense tem jornada tripla pra dar conta de manter as despesas da família sempre em dia. “Trabalho como diarista durante o dia, em um trailer de lanche à noite e com a produção e venda de bolos para festa. Sempre que há uma encomenda grande de festa, atravesso a madrugada para dar conta. Da confeitaria também aproveito para fazer e vender bolos de pote e trufas”, conta.

A clientela da Laira vem, principalmente, do popular “boca a boca” com as indicações de quem conhece os doces dela. Agora, com a proximidade da Páscoa, ela está se desdobrando pra dar conta da demanda.

As encomendas já começaram e, para este ano, a grande aposta são os ovos de chocolate trufados de colher.

A maior parte das encomendas é feita por casais que querem agradar os parceiros. Os valores dos ovos de colher variam de acordo com o tamanho do doce. O de 500 gramas, por exemplo, custa R$ 70. "Quanto mais caro o ovo, mais recheio ele possui", frisa.

Efeito

Assim como a Laira, outros comerciantes informais aproveitam a época do ano para renovarem o estoque de embalagens. O trabalho impacta outros comércios, como em lojas que vendem matéria-prima para os doces e embalagens temáticas.

Em uma dessas lojas, em Três Lagoas, a gerente relata que a procura neste ano está bem maior que em relação à 2019. “Precisamos antecipar as vendas. Nossa programação era começar a expor esses produtos na segunda quinzena de março. Antecipamos para meados do mês. A expectativa é de que as vendas aumentem em, pelo menos, 20% em relação ao ano passado”, observa, Thays Takada.