EXPLICANDO DIREITO Professor fala sobre possibilidades de “Terceira Guerra Mundial” Morte no Iraque do general iraniano Qassem Soleimani marcou uma arriscada escalada da tensão entre Washington e Teerã

9 JAN 2020 - 10h:47 Por Steffany Pincela

Nos últimos dias, a frase "Terceira Guerra Mundial" se tornou um dos termos mais buscados na internet no mundo todo.

A morte no Iraque do general iraniano Qassem Soleimani num ataque aéreo dos Estados Unidos, no dia 3 de janeiro, marcou uma arriscada escalada da tensão entre Washington e Teerã.

O mundo acompanha de perto as reações do Irã e as novas ameaças do presidente Donald Trump. Para falar sobre o assunto, o programa “A Casa é Sua” desta quinta-feira (9) recebeu o professor doutor Antonio Rodrigues Belon.

Confira: