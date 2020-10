VIRALIZOU Professora aposentada improvisa sala de aula na calçada e alfabetiza criança Foto feita pelo filho viralizou nas redes sociais

16 OUT 2020 - 16h:00 Por Tatiane Simon

Sezaltina Rodrigues de Oliveira é moradora do bairro Vila Nova, em Três Lagoas, e há 9 anos é aposentada. Após mais de 20 anos lecionando História na rede estadual para alunos dos ensinos fundamental e médio, hoje, a rotina dela é mais tranquila. No entanto, na semana em que é comemorado o Dia do Professor, a aposentada viralizou nas redes sociais.

Decidiu trocar a tarde de descanso para ajudar um vizinho. Um garotinho de 9 anos que está na terceira série do ensino fundamental e com dificuldades para finalizar a tarefa. Ela improvisou, na calçada da própria casa, uma carteira e fez do móvel uma sala de aula. "Ele tinha dificuldades com as lições. Mal sabia ler e escrever. Com as aulas remotas, ele estava com mais dificuldades ainda", conta.