TRêS LAGOAS Professores realizam manifestação contra processo seletivo Candidatos eliminados alegam irregularidades no edital e na forma de seleção

18 FEV 2020 - 18h:48 Por Ana Cristina Santos

Candidatos eliminados no processo seletivo da Prefeitura de Três Lagoas para a contratação de professores para Rede Municipal de Ensino compareceram na sessão desta terça-feira (18), na Câmara Municipal para protestar contra o certame realizado pela Fapec, instituição contratada pela administração municipal.

Durante a sessão, a professora Rosângela Fernandes dos Santos, usou a tribuna para apresentar a visão dos trabalhadores de educação, sobre o processo seletivo, que tem sido alvo de muita polêmica desde o resultado.

Os candidatos eliminados alegam irregularidades no edital, bem como no processo de entrega da documentação a comissão responsável pelo certamente. Os professores moveram duas ações coletivas contra o processo, mas a Justiça indeferiu os dois pedidos. Diante disso, a prefeitura publicou no Diário Oficial do Município desta terça-feira, a relação dos aprovados e classificados para dar aula na Reme.

Durante a sessão, a oposição chegou a falar na abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) contra o prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), mas a proposta não foi adiante.

O presidente da Câmara, André Bittencourt (PSDB), solicitou que a secretária de Educação, Heliety Antiqueira, se reúna com os vereadores para prestar esclarecimentos sobre o assunto. Além disso, pediu que o grupo de professores apresente as possíveis irregularidades no edital e na forma de seleção.