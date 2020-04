CAMPANHA Profissionais da saúde fazem apelo: 'Samu continua na rua por você, fiquem em casa' Publicação em Três Lagoas chamou atenção com mensagem simples e atenção para o coronavírus

3 ABR 2020 - 13h:00 Por Tatiane Simon

Buscando conscientizar a população da grande importância de não sair de casa neste período de contenção do avanço do contágio do novo coronavírus os profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) aderiram à campanha "Fique em Casa". A mensagem traz o texto: "O Samu de Três Lagoas continua na rua por vocês. Por favor fiquem em casa por nós".



Segundo o coordenador, Tiago Gioli Sertorio, a ideia surgiu em um cenário em que os profissionais da saúde estão sendo protagonistas de um momento histórico no mundo e a missão maior de salvar vidas tem gerado um sentimento de solidariedade com o próximo.



"Em nome dessa missão, buscamos aderir à campanha realizada por vários profissionais da saúde em todo Brasil buscando conscientizar e lembrar a população da importância do isolamento e que existem pessoas prontas para o atendimento médico em caso de necessidade", disse.



Ainda segundo Tiago, este momento de contenção do avanço de contágio do vírus com a população permanecendo em casa é muito importante.



"Acreditamos que conter o avanço depende de cada um e nossos profissionais estão se capacitando, cada dia mais, se preparando para atender da melhor forma possível, os casos que nos chegam. Mais sozinhos não somos capazes de conseguir, precisamos da ajuda e compreensão da população na obediência às regras", disse.



REDUZIR CURVA DO CONTÁGIO



Tiago explica que o isolamento é necessário para minimizar os impactos e reduzir a curva de contágio da doença.

"Para isso, precisamos tranquilizar a população e conscientizá-la de que cada profissional ali também tem família, também é o amor de alguém e que ficando em casa, estará preservando não só este amor, mas o amor de várias pessoas. Por isso, pedimos à população que mude o seu comportamento e fique em casa, não façam aglomerações e evitem ir a locais que possam concentrar muitas pessoas, como lotéricas, restaurantes e até mesmo supermercados", explicou.



PRECAUÇÕES



Tiago faz um alerta às pessoas que precisarem sair neste momento de suas casas. "Se for necessário sair tomem todas as precauções necessárias com a higienização das mãos com álcool em gel, uso de máscaras, entre outros", disse.



Aos mais jovens Tiago pede solidariedade aos idosos que precisarão de ajuda neste momento.



"Pedimos aos mais jovens ajudar os idosos com esta tarefa. Este é um momento de união em que todos devemos estar juntos para vencer essa batalha", disse.



IMPORTÂNCIA



O coordenador do Samu exalta o trabalho dos profissionais da Saúde que estão na linha de frente e fazem toda a gerência da assistência de pessoas e materiais promovendo o cuidado em totalidade para os que necessitam.



"Enquanto muita gente pode ficar em casa, fazer seu home office, os profissionais da saúde estão na linha de frente, lidam diretamente com o risco, com a doença. São profissionais que se dedicam e se expõem para cuidar da família de outras pessoas quando mais ninguém pode", disse.



E finaliza dizendo que grandes serão as modificações na sociedade após este período em que os profissionais de todo mundo permanecem na luta diária pela vida.



"Nesse tempo em que vivemos uma profunda incerteza em todos os aspectos da vida, esses profissionais travam uma dura batalha contra um agente invisível que nos ameaça e nos mantém refém. Precisamos ser sempre gratos a eles pelo sacrifício que todos fazem em razão do amor pelas pessoas e profissão".