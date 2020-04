TRêS LAGOAS Profissional da saúde e idoso são diagnosticados com Covid-19; sobe para 11 casos Segundo a Saúde, 65 casos foram notificados como suspeitos na cidade

13 ABR 2020 - 07h:15 Por Kelly Martins

Mais dois moradores de Três Lagoas foram diagnosticados com Covid-19, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, na noite de domingo (12). Com isso, sobe para 11 o número de casos confirmados da doença na cidade.

De acordo com a Saúde, uma das vítimas com o resultado positivo do novo coronavírus é uma mulher, de 51 anos, que trabalha como profissional da saúde. A outra vítima é um idoso de 75 anos. Os dois já estão em isolamento domiciliar e, conforme a pasta, eles tiveram contato com pessoas infectadas. Não há histórico de viagens.

No novo boletim da Saúde, constam 65 casos notificados como suspeitos, 5 a mais do que o último divulgado no sábado (11). Ainda na comparação, reduziu o número de casos em investigação de seis para três. Porém, subiu de nove para 11 os casos confirmados. Os casos descartados passaram de 43 para 49 e os excluídos seguem com dois casos e nenhum óbito.